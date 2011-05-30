Литвин розповів, як накурився кізяків
13:03, 30 травня 2011Політика
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Після цього задумався про здоров`я
Голова Верховної Ради Володимир Литвин розповів, що кинув палити ще в дитинстві.
Про це він сказав, відповідаючи на питання щодо Всесвітнього дня боротьби з палінням тютюну.
"Я ще в дитинстві викурив все, що мені належало викурити - це сухе листя і кізяки", - сказав він.
"Тому я вважаю, що нам треба думати про здоров`я", - додав він.
Відповідаючи на уточнююче запитання, як довго він курив, Литвин сказав: "Я одного разу накурився цього, а потім батько батогом відходив. І все. Як бабка відшептала", - сказав Литвин.
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