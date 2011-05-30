Литвин пояснив: не запитавши депутата, ВР не може виконати закон

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що народні депутати самі мають надавати засобам масової інформації декларації про доходи, а не перекладати цей обов’язок на апарат парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про неможливість отримати від апарату ВР декларації про доходи низки народних депутатів.

«Було б чесно, об’єктивно і відкрито, щоб народні депутати не перекладали свою роботу на апарат Верховної Ради України, оскільки мова йде про їхні персональні дані», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що «в іншому випадку ми повинні запитати депутата, чи не заперечує він, щоб ми виконали закон про боротьбу з корупцією, який вступить у дію».

Голова ВР підкреслив, що отримує листи від депутатів, у яких вони просять опублікувати їхні декларації про доходи за 2009-2010 роки. «Де я буду їх публікувати? Що, ми ос таточно перетворимо газету «Голос України» на дошку для оголошень?» - запитав він.

В.ЛИТВИН вважає, що на сайті парламенту можна було б створити окрему рубрику для розміщення декларацій народних депутатів. Він повідомив, що завтра о 9.30 зустрічатиметься з керівниками фракцій і обговорить це питання, щоб «на порожньому місці не створювати проблему».

«Декларації треба оприлюднювати», - наголосив В.ЛИТВИН.