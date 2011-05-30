БЮТ натякне Європі, що незле було б заборонити в'їзд чиновникам з України

Представники парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" ініціюватимуть зустріч з послами європейським країн щодо стану правосуддя в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина", голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, те, що останніми днями відбувається в системі правосуддя, не вписується в жодні рамки законодавства.

«Тому ми будемо ініціювати зустріч з послами європейських держав для того, щоб донести їм ситуацію з правосуддям, якщо вже не можна домогтися законного слідства в нашій країні», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він наголосив, що події, які відбувалися навколо лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, показують, що з будь-якою людиною система правосуддя може зробити що завгодно.

«Сьогодні ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, МАКАРЕНКО, ДІДЕНКО, ШЕПІТЬКО, а завтра – всі ми», - сказав С.МІЩЕНКО.

За його словами, таку ініціативу щодо зустрічі з послами підтримують міністр юстиції опозиційного уряду Олена ШУСТІК та голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ.

Він також не виключив, що буде звернення до європейських країн з проханням проаналізувати діяльність наших чиновників, як це було зроблено з білоруськими чиновниками.

«Ви знаєте, що 100 білоруським чиновникам заборонили в’їзд на територію Європейського Союзу, наклали арешт на їх майно в Європі», - сказав С.МІЩЕНКО.

Народний депутат також висловив думку, що це стало б дієвим заходом по відношенню до українських чиновників.