УНП судитиметься з Луганською облрадою за російську мову

Голова Луганської обласної організації Української народної партії Валентин ТКАЛИЧ сьогодні подав позов до Луганського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати дозвіл Луганської обласної ради на офіційне використання російської мови на території області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

За його словами В.ТКАЛИЧА, «цим рішенням депутати облради фактично дали добро на використання російської мови на рівні із державною, що суперечить українському законодавству».

У позові зазначено: «Луганська обласна рада вийшла за межі делегованих їй законодавством повноважень та прийняла рішення, в якому самоствердила вільне використання службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, вільне використання російської мови в діловому обороті, яке суперечить чинному законодавству України».

Як повідомлялося, 27 травня Луганська облрада одностайно ухвалила рішення про "Реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин" і “рекомендувала” керівникам усіх установ використовувати російську мову поряд з державною.

У 2006 році Луганська облрада вже робила спробу затвердити російську мову “регіональною”, проте рішення було оскаржено в суді. Тепер депутати прийняли рішення із іншим юридичним формулюванням.