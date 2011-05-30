Янукович розповів, як намагався інкогніто пройти центром Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає владу на центральному та регіональному рівні інформувати суспільство про свої плани та заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України.

Звертаючись до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, Президент зауважив, що взагалі не чує, що робить влада.

Він пожалівся, що йому вже почали писати листи люди, а також в Інтернеті він бачить, що люди хочуть знати, що робитиме влада.

В цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ назвав як приклад роботу голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, який широко інформує громаду Києва про плани столичної влади.

Президент розповів, що у неділю він намагався інкогніто пройти центром міста, щоб подивитись, як живе Київ.

«У неділю пройшов центром міста, намагався зробити так, щоб мене ніхто не побачив. Не вдалось. Люди зажали мене в кут і питали, чому я так скромно зробив», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим він зауважив, що кияни під час спілкування з ним висловлювали задоволення тим, що столична влада інформує їх про свої плани.

Президент підкреслив, що необхідно зробити так, щоб і в кожному регіоні, і в цілому в державі влада розповідала, що вона планує робити. Зокрема, це стосується і будівництва доріг, і ЖКХ, і багатьох інших питань.

«Я переконаний, що певна частина інформацій має надходити до громадян через ЗМІ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що не потрібно боятись критики, оскільки вона є, була і буде. На думку Президента, конструктивна критика, навпаки, допомагає.

«Якщо це по доброму робиться, ми будемо тільки дякувати», - сказав він.