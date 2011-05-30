Янукович звільнив послів у чотирьох країнах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив низку послів.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира БЄЛАШОВА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея, Олександра ЦВЄТКОВА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія, Валентина АДОМАЙТІСА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австралії та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом.