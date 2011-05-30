Янукович звільнив послів у чотирьох країнах
16:45, 30 травня 2011Політика
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Тексти - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив низку послів.
Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира БЄЛАШОВА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея, Олександра ЦВЄТКОВА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія, Валентина АДОМАЙТІСА - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австралії та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом.
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