Голова НСЖУ навів Януковичу 11 фактів утиску журналістів

Голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО у листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА навів факти утисків засобів масової інформації та журналістів.

Текст відкритого листа розміщено на сайті НСЖУ.

«Взагалі-то під час Вашої президентської каденції ми не раз намагалися достукатися до Вас з приводу болючих проблем української журналістики, але, на жаль, конкретних зрушень не побачили»,- зазначає І.ЛУБЧЕНКО.

Він навів 11 фактів утисків ЗМІ та журналістів.

«Якщо Ви готові почути 18 тисяч членів Спілки – секретарі НСЖУ готові зустрітися з Вами, щоб детальніше обговорити ситуацію»,- наголошується в листі.

Зокрема, І.ЛУБЧЕНКО навів такі факти як припинення оператором «Воля» трансляції популярного черкаського незалежного телеканалу «Антена-плюс», звільнення минулого року на вимогу голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія ТУЛУБА з посади генерального директора Обласної державної телерадіокомпанії відомого і авторитетного журналіста Михайла КАЛІНІЧЕНКА, звільнення Володимира ГЛЯДЧЕНКА з посади директора Нікопольського КП «Телерадіокомпанія «Південна зоря».

«У листі наведено не всі факти утисків засобів масової інформації та журналістів – їх, на жаль, більше», - зазначають в НСЖУ.