Фракція "БЮТ-Батьківщина" залишала сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося одразу після того, як з трибуни Верховної Ради України виступив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО, який вимагав від імені своєї політичної сили викликати до сесійної зали генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ, який би надав усю необхідну інформацію щодо перебігу подій навколо справ проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Після цього в кулуарах ВР відбулося імпровізоване засідання фракції "БЮТ-Батьківщина". Депутати обговорювали свою тактику дій на сьогодні.

Після повернення “бютівців” до сесійної зали І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція наполягатиме на тому, щоб з інформацією в парламенті щодо справ Ю.ТИМОШЕНКО виступав тільки генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

Водночас, джерела у фракції повідомляють, що остаточної згоди в цьому питанні немає, оскільки низка депутатів наполягає на тому, щоб у ВР виступав перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН.