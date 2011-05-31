Янукович через критику ветує зміни до закону про держзакупівлі?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір ветувати зміни до закону про державні закупівлі, на ухваленні яких раніше наполягали в Єврокомісії (ЄК) і Світового банку (СБ).

Про це повідомляє газета "КоммерсантЪ-Украина" (№85 від 31 травня 2011 року).

"Це буде зроблено з відома міжнародних організацій, які побачили проблеми в цьому законі і готові самі наполягати на його ветуванні. Серед іншого ЯНУКОВИЧА просять відмінити норми про виведення держпідприємств із загальної процедури держзакупівель і про звуження можливостей для проведення закупівель у одного учасника", - пише газета.

Водночас в українському представництві СБ, де раніше заявляли про безумовну підтримку проекту, тепер утрималися від позитивних оцінок і розповіли, що готують офіційне повідомлення, в якому викладуть свою позицію щодо цього закону.

"На неофіційному рівні ми вже одержали сигнал про те, що у них є заперечення щодо цього закону, і ми чекаємо від них офіційної заяви або листа. Рішення про підписання закону не буде ухвалено, доки ми не одержимо висновків ЄС і СБ", - цитує "КоммерсантЪ`" слова свого джерела в економічному блоці Адміністрації Президента.

Один із співрозмовників видання, причетний до підготовки спільного звернення ЄС і СБ, повідомив, що ці організації зажадають від Президента переглянути список виключень із загальної процедури держзакупівель, що вводяться новим законом. "Зокрема ми вважаємо за необхідне відмінити ті норми, які раніше випали з уваги ЄС і СБ і на які ми погодилися при підготовці проекту, – наприклад, виведення держпідприємств із загальної процедури". - уточнило джерело газети.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель". Законопроект підтримав 231 з 391 народного депутата, зареєстрованого в сесійному залі.

Законопроект було передано в Адміністрацію Президента для розгляду главою держави 27 травня, і відповідно до Конституції В.ЯНУКОВИЧ повинен підписати або ветувати документ не пізніше 11 червня.