Янукович через критику ветує зміни до закону про держзакупівлі?
Міжнародні організації бачать проблеми
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір ветувати зміни до закону про державні закупівлі, на ухваленні яких раніше наполягали в Єврокомісії (ЄК) і Світового банку (СБ).
Про це повідомляє газета "КоммерсантЪ-Украина" (№85 від 31 травня 2011 року).
"Це буде зроблено з відома міжнародних організацій, які побачили проблеми в цьому законі і готові самі наполягати на його ветуванні. Серед іншого ЯНУКОВИЧА просять відмінити норми про виведення держпідприємств із загальної процедури держзакупівель і про звуження можливостей для проведення закупівель у одного учасника", - пише газета.
Водночас в українському представництві СБ, де раніше заявляли про безумовну підтримку проекту, тепер утрималися від позитивних оцінок і розповіли, що готують офіційне повідомлення, в якому викладуть свою позицію щодо цього закону.
"На неофіційному рівні ми вже одержали сигнал про те, що у них є заперечення щодо цього закону, і ми чекаємо від них офіційної заяви або листа. Рішення про підписання закону не буде ухвалено, доки ми не одержимо висновків ЄС і СБ", - цитує "КоммерсантЪ`" слова свого джерела в економічному блоці Адміністрації Президента.
Один із співрозмовників видання, причетний до підготовки спільного звернення ЄС і СБ, повідомив, що ці організації зажадають від Президента переглянути список виключень із загальної процедури держзакупівель, що вводяться новим законом. "Зокрема ми вважаємо за необхідне відмінити ті норми, які раніше випали з уваги ЄС і СБ і на які ми погодилися при підготовці проекту, – наприклад, виведення держпідприємств із загальної процедури". - уточнило джерело газети.
Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель". Законопроект підтримав 231 з 391 народного депутата, зареєстрованого в сесійному залі.
Законопроект було передано в Адміністрацію Президента для розгляду главою держави 27 травня, і відповідно до Конституції В.ЯНУКОВИЧ повинен підписати або ветувати документ не пізніше 11 червня.