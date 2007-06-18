У Нашій Україні збирають по копійці на крісло для Мороза
Кириленко пішов на поступки
Лідер "Нашої України" В’ячеслав Кириленко переконаний, що після рішення Апеляційного суду Києва ЦВК буде зобов’язана обнулити виборчий список партії.
Про це він заявив у неділю в Житомирі, повідомляє прес-служба "Нашої України".
"Після вчорашнього рішення Апеляційного суду міста Києва про відмову Партії промисловців і підприємців у розгляді їхньої справи, ЦВК буде зобов’язана обнулити виборчий список "Нашої України", - підкреслив Кириленко.
За його словами, "спектакль, який продовжується у нелегітимному парламенті, має бути припинений, а спікерське крісло на пам’ять подароване Морозу".
Він зазначив, що "Наша Україна" готова подарувати спікерське крісло Морозу, щоб він сидів у ньому вдома: "Ми збиратимемо гроші по копійці і обов’язково подаруємо йому це крісло".
Першими ініціативами "Нашої України" у Верховній Раді шостого скликання Кириленко назвав скасування депутатської недоторканості та збільшення виплат на народження першої дитини до 12 тисяч гривень, другої – до 15, третьої – до 25.
Він також знову підтвердив, що питання розподілу квот у блоці демократичних сил вирішено.
За його словами, "Нашій Україні" у виборчому списку відведено 54% місць, "Народній Самообороні" – 25%, "Українській Правиці" – 21%.
"Наша Україна" йде на поступки в ім`я демократичних сил", - сказав Кириленко. Він також відзначив, що у випадку виникнення запитань щодо певних кандидатур до виборчого списку, це вирішуватиметься на політраді блоку.