Єфремов не бачить логіки в діях опозиції

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ називає нелогічною вимогу опозиції, щоб особисто генеральний прокурор Віктор ПШОНКА виступив у парламенті з інформацією про кримінальні справи стосовно колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, коментуючи вихід фракцій "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС з сесійного залу на знак протесту проти того, щоб парламент завтра заслухав інформацію не генерального прокурора, а іншого представника відомства з приводу справ стосовно екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якось не зовсім логічно діють наші колеги», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, непринципово, хто виступатиме у ВР від імені Генеральної прокуратури. «Тому що не залежить, хто виступатиме – генеральний прокурор чи ті прокурори, які ведуть безпосередньо це слідство, оскільки буде точка зору Генеральної прокуратури, а не людини», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він сподівається, що фракції знайдуть компроміс з цього питання. «Я думаю, що зрештою буде до кінця дня досягнуто і тут компроміс, і колеги повернуться і працюватимуть в залі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Лідер фракції Партії регіонів повідомив, що парламент не робив запит до Генеральної прокуратури, «і ми не знаємо, де зараз перебуває генеральний прокурор – на робочому місці чи у відрядженні». «Я думаю, що секретаріат Верховної Ради це уточнить, але це не принципове питання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла постанову про заслуховування завтра інформації Генеральної прокуратури про кримінальні справи, порушені стосовно екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. Документом передбачено, що цьому відомству надається право самостійно визначити доповідача. Фракції більшості підтримали постанову.

У свою чергу фракція "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС на знак протесту залишили сесійний зал.