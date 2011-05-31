Мельниченко каже, що був сліпим кошеням, а став зубастим тигром

30 травня в Києві відбувся засновницький з`їзд політичної партії «Українська люстрація». Головою новоствореної організації одноголосно вибрали колишнього майора Управління державної охорони Миколу Мельниченка.

В інтерв`ю газеті «Сегодня» Мельниченко заявив, що збирає “триста спартанців” - для того, щоб виправити ситуацію в країні.

«Десять років тому я був сліпим кошеням, яке не знало, як зробити цю країну кращою. Я сподівався, що досить буде оприлюднити записи, показати їх і всі, жахнувшись, виправлять помилки. Зараз я - зубастий тигр. У мене є намір організувати ту силу, яка наведе лад у цій країні».