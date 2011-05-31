Тимошенко з поведінки Пшонки зрозуміла: її справу сфальсифікували

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що поведінка генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ підтверджує факт фальсифікації порушених проти неї кримінальних справ.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter.

Вона нагадала В.ПШОНЦІ, що сьогодні спливає термін, відведений згідно з законодавством, на прокурорське реагування на її скаргу про незаконність порушення кримінальних справ. "У ПШОНКИ сьогодні останній день для відповіді на скаргу про незаконність кримінальної справи проти мене. Ці справи сфальшовані, тому і не відповідає", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме цим пояснюється й відмова генерального прокурора від публічної доповіді у Верховній Раді України. "Як правило, ховаються від прокурорів, а тут навпаки - сам генпрокурор ховається. ПШОНКА боїться відповісти на мою скаргу і в Раду боїться прийти", - додала екс-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Ю.ТИМОШЕНКО вкотре звернулася до генерального прокурора України В.ПШОНКИ з вимогою скасувати постанову про порушення кримінальних справ проти неї.

"Уже втретє звертаюся до Вас із вимогою скасувати постанову про порушення проти мене політично вмотивованих кримінальних справ та низку незаконних дій слідчих та прокурорів у цих трьох справах. Оскільки дві мої попередні скарги, адресовані Вам особисто, не були розглянуті Вами в установлені строки, третє звернення мушу зробити відкритим", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

Також на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.