Нардепи БЮТ та НУ-НС на вечірнє засідання ВР не прийшли
16:45, 31 травня 2011Політика
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Хотіли слухати Пшонку, але того не покликали
На вечірньому засіданні Верховної Ради україни відсутні народні депутати з фракцій "БЮТ-Батьківщина" та «Наша Україна – Народна Самооборона».
Як повідомляв УНІАН, ці фракції покинули сесійну залу на ранковому засіданні.
Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягала на тому, щоб завтра у ВР була заслухана інформація генерального прокурора Віктора ПШОНКИ щодо кримінальної справи лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, але ВР ухвалила рішення про заслуховування інформації Генеральної прокуратури України з цього питання.
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