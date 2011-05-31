Нардепи БЮТ та НУ-НС на вечірнє засідання ВР не прийшли

На вечірньому засіданні Верховної Ради україни відсутні народні депутати з фракцій "БЮТ-Батьківщина" та «Наша Україна – Народна Самооборона».

Як повідомляв УНІАН, ці фракції покинули сесійну залу на ранковому засіданні.

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягала на тому, щоб завтра у ВР була заслухана інформація генерального прокурора Віктора ПШОНКИ щодо кримінальної справи лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, але ВР ухвалила рішення про заслуховування інформації Генеральної прокуратури України з цього питання.