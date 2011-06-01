Наша Україна: Азаров узагалі не розуміє, про що говорить

Уряд і Президент на сьогодні не мають жодного розуміння того, як навести лад у сфері житлово-комунального господарства, а їхні намагання показати активну діяльність у цій галузі є звичайною «показухою». заявив народний депутат від «Нашої України», член парламентського Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Віктор МАТЧУК.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі партії «наша Україна», він наголосив: «Кабінет міністрів раптом вирішив зайнятися таким дражливим питанням, як врегулювання тарифної політики. Це робиться просто так, тільки тому, що Президент зробив зауваження АЗАРОВУ. При цьому ніякої стратегії, яка б визначила подальший шлях країни у цьому напрямку, взагалі немає».

На думку В.МАТЧУКА, щоб дійсно мати можливість реформувати галузь ЖКГ, влада, зокрема, повинна створити Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг. «Цей орган мав запрацювати ще з 1 січня, але до цього часу так і не з’явився. Тому всі заяви Президента і прем’єра виглядають як мінімум нещирими. Це слова, які не підкріплені жодними реальними діями», - наголосив В.МАТЧУК.

За словами депутата, влада повинна спершу сама розібратися з тим, хто і за що відповідає у житлово-комунальному господарстві, а тоді вже говорити про якісь плани для покращення ситуації у галузі.

В.МАТЧУК також вважає безглуздими заяви прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про можливе зниження комунальних тарифів. «Він взагалі не розуміє, про що говорить. Якщо тарифи зменшувати – то бюджет країни просто «впаде». Бо платити за російський газ доведеться повністю за рахунок державного бюджету», - переконаний представник «Нашої України».

Народний депутат нагадав, що у січні уряд збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 7,4 млрд. грн., і ці гроші «не були використані на розвиток інфраструктури, а пішли на розрахунок за газ». Так само у березні статутний фонд був збільшений на 8,5 млрд. грн., у травні – прийнято рішення про збільшення статутного фонду «Нафтогазу» ще на 3,5 млрд. грн. і 5 млрд. грн.

«Це означає, що держава централізовано дотує з бюджету весь «Нафтогаз» для розрахунків за російське паливо. Якщо сьогодні знизити тарифи – бюджет цього не витримає», - впевнений В.МАТЧУК.

Таким чином, за словами депутата, намагання влади показати «бурхливу» діяльність у сфері ЖКХ є звичайним популізмом, який абсолютно не здатний вирішити існуючі проблеми галузі.