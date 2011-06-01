У четвер, 2 червня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Закон про вибори народних депутатів: за і проти».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Як вплине на розстановку політичних сил підвищення прохідного бар'єру до 5%?

2. Експертиза редакції закону, запропонованої Міністерством юстиції: яким політичним силам вигідний закон про вибори в даній редакції?

Учасники круглого столу:

1. Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ).

2. Сергій ПІДГІРНИЙ – народний депутат України (БЮТ).

3. Віктор МАТЧУК – народний депутат України («Наша Україна»).

4. Олег НАДОША – народний депутат України (ПР).

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