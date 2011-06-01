Бютівці прийшли у ВР в однакових футболках

Народні депутати – члени фракції "БЮТ-Батьківщина" на сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради прийшли в однакових білих футболках.

Як передає кореспондент УНІАН, на футболках написано: «Ні - політичним репресіям» та «Свободу політв’язням».

Як відомо, сьогодні у Верховній Раді має бути заслухана інформація Генеральної прокуратури України про кримінальні справи щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягала, аби з відповідною інформацією виступив генеральний прокурор Віктор ПШОНКА. Проте у парламенті очікують одного з його заступників, ймовірно, Рената КУЗЬМІНА.