Мороз хоче, щоб опозиція після танцю ще вклонилася

На сьогодні парламент правомочний “в усіх відношеннях”. Про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні під час погоджувальної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, парламент виконав свою частину, яка стосується процедури виходу народних депутатів із фракцій БЮТ та "Наша Україна".

Водночас, О.МОРОЗ наголосив, що ця процедура ще остаточно не завершена самими цими політичними силами. Він вважає, що мають бути проведені з’їзди цих блоків, які мають затвердити рішення з даного питання. «Нехай вирішують, і дають матеріали до ЦВК», - сказав О.МОРОЗ. За його словами, на підставі цих рішень з’їздів ЦВК і має приймати рішення щодо припинення депутатських повноважень. Він вважає, що попередні рішення з’їздів з цього приводу до оголошення заяв на сесії ВР є неправомірними.

О.МОРОЗ повідомив, що підготує ще однин лист до Центральної виборчої комісії з приводу ситуації зі складенням депутатських повноважень представниками БЮТ та «Нашої України». За його словами, із ЦВК надійшла відповідь, де міститься посилання на те, що на сьогодні в судовому порядку вирішується питання щодо так званого “обнуління списків”.

Він підкреслив, що ЦВК також посилається на закон щодо проведення позачергових виборів, який нещодавно прийняла Верховна Рада, намагаючись пояснити це тим, що він ще не вступив у дію. За його словами, таким чином ЦВК намагається пояснити свою бездіяльність.

О.МОРОЗ підкреслив, що «це не аргумент, чому не працює ЦВК». Він зазначив, що ряд народних депутатів України звернулися до Генеральної прокуратури щодо бездіяльності ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня прес-служба ПППУ повідомила, що Партія промисловців і підприємців не збирається давати згоду на „обнуління” виборчого списку блоку «Наша Україна» на виборах 26 березня 2006 року. За словами керівника секретаріату ПППУ, народного депутата Льва ГНАТЕНКА, Міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» відбувся без запрошення делегатів від ПППУ, а його рішення прийняті без дотримання встановлених законодавством та угодою про створення блоку процедур. Л.ГНАТЕНКО також повідомив, що ПППУ подала до Київського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу, якою зупинено рішення Печерського районного суду на користь «Нашої України».

16 червня Київський Апеляційний Адміністративний суд відмовив Партії промисловців і підприємців України в розгляді апеляційної скарги на рішення Печерського суду. За словами депутата V скликання Миколи ОНІЩУКА, це означає, що рішення Печерського суду, який визнав законним обнуління списків з’їздом Блоку «Наша Україна», вступило в законну силу.

Як відомо, 11 червня члени ЦВК заявили на брифінгу, що Центральна виборча комісія не може “обнулити списки” народних депутатів, а також визнати обраними нових народних депутатів через відсутність законодавчої бази. Зокрема, за словами голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, у законі “Про внесення змін до закону “Про вибори народних депутатів України” та деякі інші закони” йдеться про те, що закон не набуває чинності з дня його опублікування, але вступає в дію лише через 60 днів після опублікування.

На думку В.ШАПОВАЛА, це означає, що норми нового закону ще не набули чинності, а норми старого закону, які були виключені новим, вже на сьогодні не діють. Зокрема, це стосується і норм виборчого законодавства щодо процедури “обнуління списків” та процедури визнання обраними народних депутатів за списками політичних партій і блоків замість тих, що вибули.