Коктейль на честь відкриття спецпроекту «КІНО: Жіночий стиль»

У четвер, 2 червня, о 18:45 у кінотеатрі «Київ» (Київ, вул. Червоноармійська, 19) відбудеться коктейль на честь відкриття спеціальної літньої кінопрограми «Під знаком Венери» - «КІНО: Жіночий стиль», яка відбудеться вже утретє завдяки ТМ Kotex.

Проект «КІНО: Жіночий стиль» відкриється в столичному кінотеатрі «Київ» музичною бурлескною комедією «Турне» відомого французького актора і режисера Матьє Амальріка. Спеціальними гостями коктейльної вечірки на честь відкриття кінопрограми стане харизматичне жіноче етно-кабаре СОНЦЕКЛЬОШ – дует Олени Грозовської та Марії Кудрявцевої, що з блиском і бурлеском виконують ліричні та кітчеві пісні на пікантному суржику в стилі нео-ретро.

Спецпроект «КІНО: Жіночий стиль» – це вишукана підбірка останніх хітів світового кіно «з жіночим почерком», літнє кіно по-жіночому, про жінок, але не тільки для жінок. Це захоплююча панорама жіночих образів, характерів, життів і точок зору:

жінки не тільки в кадрі, але і за камерою: режисери трьох з п'яти стрічок – француженки Жанна Лабрюн і Катрін Корсіні, а також аргентинка Наталія Смірнофф;

40-річна сага про жіночу долю, розказана тонким знавцем жіночої душі, неперевершеним майстром психологічної драми Клодом Лелюшем;

кабаре-бурлеск, яскраві характери, розкішні жіночі форми – від романтика і володаря Канської Золотої пальмової гілки Матьє Амальріка.

Географія фестивалю:

Київ (кінотеатри «Київ» (вул. Велика Васильківська, 19 http://www.kievkino.com.ua)

«Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26 http://www.zhovten-kino.kiev.ua)

Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Донецьк. Розклад фільмів уточнюйте на сайтах кінотеатрів.

Програма фестивалю:

«Турне» (Tournйe), Франція, 2011. Романтична комедія, мюзикл. Режисер – Матьє Амальрік. Приз Каннского кінофестивалю за кращу режисуру, 7 номінацій на премію Сезар. У головних ролях – актриси кабаре New Burlesque.

Успішний паризький продюсер, що залишив Францію багато років тому, щоб почати життя спочатку в Новому світі, повертається на батьківщину з гастролями американського кабаре New Burlesque. Але мріям про тріумфальне завершення турне в Парижі не судиться збутися.

«Особливе ставлення» (Sans queue ni tкte), Франція, 2010. Комедія/драма. Режисер Жанна Лабрюн. В головній ролі Ізабель Юппер.

Фільм про особливі відносини психоаналітика і повії. Обидва продають себе (душу або тіло), вирішуючи проблеми – особисті або інтимні – своїх пацієнтів. Обидва досягли успіху на своїх теренах. Обидва смертельно втомилися від своєї професії.

«Відпусти» (Partir), Франція, 2009. Драма. Режисер Катрін Корсіні. В головній ролі – Крістін Скотт Томас, яка була номінована на премію Сезар за роль в цьому фільмі.

Чи захоче Сюзанн – дружина успішного хірурга, мати двох дітей – відмовитися від спокійного, забезпеченого життя заради оманливої обіцянки жіночого щастя?

«Пазл» (Rompecabezas), Аргентина-Франція, 2009. Драма. Режисер Наталія Смірнофф. Номінація на Золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю.

Нове хобі – збирання пазлів – різко міняє впорядковане життя 50-річної домогосподарки.

«Жінка і чоловіки» (Ces amours-lа), Франція, 2010. Драма. Режисер Клод Лелюш.

Під звуки симфонічної музики головна героїня згадує чоловіків, яких вона кохала у своєму житті. Історія ХХ століття, показана через призму однієї жіночої долі; історія кіно в одній стрічці. Фільм знімався впродовж 40 років. «Я прочитав в Торі, що колись ми всі матимемо право на п'ять великих кохань у своєму житті, і вирішив зробити фільм про це. Я все життя хотів зробити цей фільм», – говорить про своє творіння автор, неперевершений майстер психологічної драми Клод Лелюш.

Додаткова інформація про проект:

http://arthousetraffic.com/films/Zhensky%20Stil_2011/index.html

Генеральний партнер проекту: ТМ КОТЕХ

Організатор проекту: компанія «Артхаус Трафік».