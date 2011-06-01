Кузьмін каже, що ГПУ має «єдине бажання» у справі Тимошенко

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН відкидає всі звинувачення у заполітизованості Генпрокуратури та слідчих щодо справ екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді, виступаючи з інформацією щодо справ Ю.ТИМОШЕНКО.

«Надмірна політизація та звинувачення слідства в тому, що хтось із слідчих або керівництво Генеральної прокуратури виконує якісь політичні замовлення, це якась маячня», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, Генеральна прокуратура працює в дуже напруженому режимі у цих справах.

Він наголосив, що єдине завдання, яке має слідство, - це зібрати докази як винуватості, так і невинуватості Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми маємо зібрати докази, проаналізувати їх і представити українському суду для прийняття остаточного рішення», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він додав, що слідчий Генпрокуратури не виносить вироки і не ухвалює рішення, чи є особа злочинцем або ні.

«І тільки суд в Україні приймає рішення визнати особу винною, назвати її злочинцем чи ні», - додав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, ГПУ зібрала достатньо доказів, які свідчать про можливість звинуватити екс-прем’єр-міністра у посадових злочинах.

«У нас є одне бажання – нехай суд дасть оцінку зібраним доказам і скаже, чи винувата екс-прем’єр ТИМОШЕНКО, чи ні… Якщо суд визнає, що доказів недостатньо або суд визнає, що екс-прем’єр не винувата, то нехай суд винесе виправдувальний вирок. І з цим виправдувальним вироком прокуратура погодитися чи ні», - додав перший заступник генпрокурора.

Він нагадав, що прокуратура може подати апеляцію на рішення суду.