Тимошенко вважає, що в Генпрокуратурі - криза жанру

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО не підтвердила, але і не спростувала звинувачення першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА у тиску на слідство.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО відреагувала на брифінгу на запитання журналістів, які стосувалися підтвердження факту, викладеного Р.КУЗЬМІНИМ сьогодні у Верховній Раді про те, що екс-прем’єр неодноразово погрожувала слідчому, який веде її кримінальну справу.

«Вони мене вже у таких речах звинувачують, що це вже нецікаво обговорювати. У них вже криза жанру. Вже треба себе обвинувачувати за провал в економічній і соціальній політиці, а не шукати серед опозиції винних», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, лідер партії «Батьківщина» наголосила на необхідності ухвалення таких законів, які дозволять притягувати до кримінальної відповідальності чиновників незалежно від того, які позиції вони займають у владі чи опозиції.

«Ми вважаємо, що починати треба з серйозних і глибинних реформ, повертати суддям правосуддя, незалежність – силовим структурам, і не політики мусять замовляти політичні справи. А відповідати по законах за порушення, які сьогодні відбуваються, слідчі, прокурори, урядовці, президенти, прем’єри будуть вже не за політичним дорученням, а внаслідок роботи правової системи, яка не буде більше політично вмотивованою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.