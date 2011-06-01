Філарет: Повинен вам сказати, нинішня влада нас підтримує. Тільки таємно

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ стверджує, що чинна українська влада підтримує УПЦ КП, але намагається цю підтримку не афішувати.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Україна молода" (1 червня 2011 року).

За словами Патріарха, дехто пророкував, що при нинішньому, Президентові України Київський патріархат зникне, «а тому почали працювати на його знищення». "Але з того нічого не вийшло. Чому? Та тому, що на наш захист стали громадські організації, політичні партії демократичного і патріотичного спрямування. Хоч у світському житті вони й роз’єднані, справа захисту української церкви об’єднала їх. А подолати ту силу, яку вони представляють, зовнішня сила вже не може. Тому відбулася й наша зустріч із Президентом. З точки зору нової влади вона була небажаною. Але сталося. Це свідчить про те, що Київський патріархат не знищений ніякою владою", - сказав глава УПЦ КП.

При цьому від додав: "Повинен вам сказати, і нинішня влада нас підтримує. Тільки таємно, щоб ми не афішували. А значить, вони з нами. Ми вдячні їм за це. Така підтримка означає, що не тільки Київський патріархат існуватиме - буде існувати й Українська держава".

Торкаючись теми діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, Патріарх ФІЛАРЕТ зазначив, що у Московському патріархаті духовенство та єпископи поступово схиляються до необхідності існування в Україні незалежної церкви. "Це відчула Москва. Як і те, що УПЦ Московського патріархату - проти імперської ідеології Росії. Тож у Москві вирішили: треба цю церкву позбавити самостійності та незалежності в управлінні, бо вони ведуть до відходу від Білокам’яної. Саме тому Патріарх КИРИЛ зараз так часто приїздить в Україну, щоб нагадати: він - глава цієї церкви, а не митрополит ВОЛОДИМИР. Це викликає спротив у єпископату митрополита ВОЛОДИМИРА, всередині Московського патріархату точиться боротьба", - наголосив ФІЛАРЕТ.

За його словами, ця боротьба - на користь втілення ідеї створення в Україні єдиної помісної православної церкви, оскільки, на переконання Патріарха, рано чи пізно така церква постане. "Ви не помітили, що УПЦ МП вже не ворогує з нами так, як 5-10 років тому? Чому не ворогує? Та тому, що насправді Київський патріархат їм потрібен для існування... їхньої самостійної й незалежної в управлінні церкви. Без нас у них давно б уже відібрали таку самостійність і незалежність", - наголосив ФІЛАРЕТ.