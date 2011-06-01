У НУ нагадали, що від змішаної системи виборів навіть Росія відмовилася

Партія «Наша Україна» заявляє, що законопроект «Про вибори народних депутатів», розроблений Міністерством юстиції, обмежує конституційне право громадян формувати парламент, а отже, державну політику.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

На переконання «нашоукраїнців», «влада повертає виборчі правила часів олігархічного режиму КУЧМИ, які призвели до повної втрати впливу суспільства на діяльність парламенту і влади в цілому».

На думку авторів заяви, цей проект закону має єдине призначення – «забезпечити безумовне домінування Партії регіонів та її союзників у Верховній Раді, незважаючи на будь-які результати голосування громадян».

Як вважають у «Нашій Україні», запропонована владою змішана пропорційно-мажоритарна система веде до спотворення волевиявлення виборців та політичної корупції. Це вкрай неефективна та корупційна виборча система, від якої давно відмовилися в більшості європейських країн, включаючи Росію, підкреслюється в заяві.

У партії констатують, що вибори половини складу парламентського корпусу в одномандатних мажоритарних округах дають широкі можливості для матеріального підкупу виборців, адміністративного тиску влади на кандидатів та подальшого безпринципного голосування і фракційної міграції депутатів в парламенті

«Поряд з цим зберігається корупційна монополія керівництва партій на формування виборчих списків, за якими обиратиметься інша половина парламенту. Обрані за закритими партійними списками депутати будуть відірваними від виборців», - зазначається в заяві.

Також у «Нашій Україні» звертають увагу, що змішана виборча система формує загрозу, що більшість депутатів у парламенті відстоюватимуть інтереси влади, великого бізнесу та партійних лідерів, а не життєві потреби своїх виборців.

Крім того, на переконання авторів заяви, прямим порушенням демократії є і пропозиція законопроекту збільшити виборчий бар’єр для проходження партій в парламент із 3 до 5%. «Це означає, що голоси громадян, які проголосують за партії, що не досягнуть 5%, будуть розподілені між партіями-переможницями всупереч волі цих виборців. В 2007 році при бар’єрі у 3% таких голосів було майже 24%. У разі, якщо виборчий бар’єр буде підвищений до 5%, голоси майже половини виборців будуть вкрадені, а результати голосування фактично сфальсифіковані», - підкреслюється в заяві.

Також, наголошують в «Нашій Україні», намір влади заборонити участь у виборах блоків партій перекреслює виборчі шанси більшості українських партій, а отже, різко звужує можливості вибору громадян.

При цьому в партії зазначають, що урядовий законопроект містить і ряд інших норм, які можуть бути використані для маніпулювання виборчим процесом та фальсифікації результатів голосування:

- порядок формування виборчих комісій дає можливості забезпечити значну чисельну перевагу представників влади у їх складі;

- встановлення кворуму на засіданні на рівні половини складу виборчої комісії і прийняття рішення комісії більшістю від присутніх означає, що рішення виборчої комісії можуть прийматись меншістю її членів;

- відмова від бюджетного фінансування передвиборчої агітації та відсутність державної підтримки політичних партій стимулює корупційне фінансування виборчого процесу;

- можливості для безконтрольної видачі відкріпних посвідчень та масового голосування на дому створюють ризики використання їх як інструментів фальсифікації.

З огляду на це парламентська група «Нашої України» не буде підтримувати цей законопроект, підкреслюється в заяві.

«Наша Україна» заявляє, що тільки вибори депутатів парламенту за відкритими регіональними виборчими списками забезпечать реальне народовладдя в Україні.

«За такої виборчої системи громадяни отримають можливість реально впливати на формування складу парламенту, обирати депутатів, відповідно до їх політичних партійних позицій та професійних якостей, а депутати нестимуть пряму і персональну відповідальність перед виборцями», - йдеться в заяві.

«Наша Україна» вважає, що зареєстрований в парламенті проект Виборчого кодексу, який отримав позитивний висновок Венеціанської комісії, має стати альтернативою урядовому законопроекту.

«Наша Україна» закликає всіх українських громадян, опозиційні політичні сили та громадські організації спільно протидіяти намірам влади обмежити виборчі права і стати разом на захист народовладдя та чесних виборів в країні.