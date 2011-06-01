Тимошенко думає, що після «публічного театру» Янукович звільнить Азарова

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «публічним театром» перед відставкою Миколи АЗАРОВА з посади прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Верховній Раді України.

«Ми сприймаємо сьогоднішнє засідання уряду і критику від ЯНУКОВИЧА до АЗАРОВА як театр, яким вони хочуть далі вводити в оману суспільство і перекладати один з одного відповідальність, яку вони несуть спільно, і в першу чергу Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» нагадала, що В.ЯНУКОВИЧ є почесним головою Партії регіонів, яку очолює М.АЗАРОВ.

«Усі провали, і соціальні, й економічні, які сьогодні переживають люди в Україні - підприємці, аграрії, пенсіонери, малий і середній бізнес, усі ці люди знають, що сьогодні в країні економічний колапс. І на сьогоднішньому засіданні уряду ЯНУКОВИЧ зробив спробу перекласти з себе відповідальність як з керівника Партії регіонів на АЗАРОВА, якого вони найближчим часом збираються з посади звільняти», - додала вона.

«Таким чином Президент намагається себе відмежувати, відділити від провалів, які сьогодні є у їхній політиці, у їхніх реформах, і, безумовно, ці наслідки відчувають люди», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.