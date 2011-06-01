Азаров раптово перестав розуміти те, в чому розібрався тиждень тому

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обурений великою різницею рівня тарифів на житлово-комунальні послуги у різних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні уряду.

«Житлово-комунальна галузь чи не найбільш занедбана у державі. А хаотична тарифна політика на місцях, з одного боку, зумовила хронічну збитковість підприємств, що надають послуги, з іншого – стійке невдоволення споживачів тим, що якість послуг не покращується, а часто й погіршується, проте плата за послуги зростає, причому раптово і не зрозуміло для людей. Особливо турбує і уряд, і, в першу чергу, людей незрозуміла, необгунтована і вражаюча різниця тарифів у регіонах України, на що вказував Президент України», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що в різних містах є різні умови роботи житлово-комунального господарства. Зокрема, в одних регіонах води вдосталь, в інших – її треба транспортувати на велику відстань. Проте, за словами М.АЗАРОВА, однакові для всієї країни фактори в структурі собівартості тепла і гарячої води, і вони становлять 85%. За його словами, до цієї цифри входять 70% вартості енергоносіїв і близько 15% заробітної плати. «Тобто, відмінності стосуються лише 15% кінцевої вартості послуг. І взагалі, об’єктивні чинники не спростовують того, що повинні бути єдині підходи до формування собівартості послуг ЖКГ», - наголосив прем’єр-міністр.

Глава уряду навів приклад того, що розбіжність у собівартості кубічного метра води становить в Україні 5,6 разів: від 1,42 грн. у Дніпропетровській області до 7,78 грн. у Луганській. Собівартість кубічного метру очищених стоків коливається від 1,39 грн. у Києві до 4,08 грн. у Київській області. Собівартість одної гігакалорії у теплопостачанні коливається від 225 грн. у Миколаївській області до майже 400 грн. в Івано-Франківській.

Нагадаємо, що 25 травня прем`єр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабміну, заявив, що Уряд завершив аналіз обгрунтованості підвищення тарифів на послуги ЖКГ. За його словами, "Це була величезна робота через об`єм паперів. Стан справ у цій сфері цілком можна порівняти з хронічною хворобою. Ми виявили, де необхідно ліквідувати необгрунтовані накрутки, прибрати різницю в тарифах у регіонах і містах ", - зазначив прем`єр. Як приклад необгрунтованих накруток прем`єр навів такий: "Ми виявили, що жителі будинки, які розташовані перехресно платять за прибирання однієї прибудинкової території. Таким чином, вони переплачують за цю послугу в рази".

Також Азаров пообіцяв, що наступне засідання Кабміну буде присвячене цій проблемі: "Ми заслуховуватимемо профільні міністерства і керівників органів місцевої влади, як допустили хаос у сфері тарифоутворення, ухвалимо рішення і кадрові частки. Нарешті ми чітко і доступно скажемо людям, як треба розраховувати тарифи". Прем`єр підкреслив, що у багатьох випадках тарифи вдасться зменшити.