Тимошенко вважає, що відповідальна не за всіх міністрів свого Кабміну

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає безпідставними заяви першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА про можливість порушення проти неї ще однієї кримінальної справи щодо закупівлі лікарських препаратів за завищеними цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Верховній Раді України.

«Тоді уряд був коаліційний, а Міністерство охорони здоров’я – це була квота не партії «Батьківщина». Ви знаєте, що на закупівлях сиділа людина, яка повністю є бізнес-партнером АЗАРОВА і, крім того, за ці судові справи в Америці персональну відповідальність несе АЗАРОВ і його людина, яка після того була міністром охорони здоров’я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр додала, що її команда не відстежувала судовий процес у США. «Ми не відслідковували цю тему саме тому, що якщо АЗАРОВ і його оточення хочуть розібратися зі своїми бізнес-структурами, які займалися корупцією, то це їхнє право – нехай розбираються», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи відомо їй, хто був позивачем у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів заявив, що 20 травня «суд округу Орегон (штат Орегон, США) прийняв рішення, відповідно до якого до державного бюджету України буде повернено понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Ю.ТИМОШЕНКО на придбання медпрепаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників. 23 травня апеляційна інстанція підтвердила рішення суду, відхиливши вимоги захисту відповідача».

«Відповідачем за позовом виступала корпорація «Олден Груп». Саме вона разом з українською компанією «Інтерфарм» була посередником закупівлі вакцини, що за кошти українських платників податків здійснив уряд ТИМОШЕНКО. Суд встановив, що ціна вакцин була завищена в декілька разів, і таким чином Україні було завдано суттєвої шкоди», - сказано у заяві.

У відповідь у партії «Батьківщина» заявили, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО на мав стосунку до закупівлі медпрепаратів за завищеними цінами.

Як зазначається у цій заяві, «закупівлю лікарських засобів та вакцин, про які йдеться в рішенні американського суду за позовом "Укрвакцини", здійснював не уряд Ю.ТИМОШЕНКО як колегіальний орган, а Міністерство охорони здоров’я за власною ініціативою».

У «Батьківщині» нагадали, що за закупівлі вакцин у МОЗ безпосередньо відповідав заступник міністра Зиновій МИТНИК як керівник тендерного комітету міністерства. «Це той самий МИТНИК, який за особистої ініціативи Миколи АЗАРОВА був призначений міністром охорони здоров’я вже при владі ЯНУКОВИЧА», - сказано у заяві.

«Про це свідчить і той факт, що М.АЗАРОВ активно захищав свого ставленика під час розгляду у парламенті питання відставки З.МИТНИКА у 2010 році, незважаючи на те, що у корупції З.МИТНИКА звинувачували однопартійці прем’єра з Партії регіонів. Зокрема, депутат від ПР Валерій КОНОВАЛЮК у вересні 2010 року заявляв таке: «Більшість претензій щодо зловживань та корупції в МОЗ, коли він (МИТНИК) очолював тендерний комітет, стосуються, перш за все, його. Під усіма документами, де Україна купувала препарати, медичне обладнання в 3-5 разів дорожче, стоїть його підпис», - зазначається у заяві партії.

Сьогодні, 1 червня, перший заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН заявив, що не виключає, що проти Ю.ТИМОШЕНКО може бути поновлена кримінальна справа за зловживання у Міністерстві охорони здоров’я.

«Якщо до слідчого надійдуть матеріали Орегонського суду США або інші якісь офіційні матеріали, кримінальна справа відносно Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО, яка стосується машин швидкої допомоги та інших зловживань у Міністерстві охорони здоров’я, може бути поновлена», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Крім того, наголосив він, за достатніх підстав може бути порушена ще одна кримінальна справа. «Ці справи можуть бути об’єднані та слідство по них поновлено», - сказав він.