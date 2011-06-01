Хто замінить Тихонова?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що уряд визначиться з кандидатурою на посаду віце-прем`єр-міністра протягом найближчого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідання Трипільської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату (Київська область).

«Я думаю, що протягом найближчого тижня ми підберемо кандидатури й представимо на розгляд Президента України, якому, власне кажучи, й ухвалювати рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що сьогоднішнє звільнення Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Юрія ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було неминучим і очевидним.

«Що стосується підбору кандидатур, то ведеться така робота, вивчаються кандидатури. Я не буду, звичайно, їх називати зараз, але таке вивчення можливих кандидатур на такі надвідповідальні посади, на таку надвідповідальну роботу, яка стосується упорядковування тарифів, реформування, скажімо, всієї житлово-комунальної системи, необхідно зробити», - підкреслив глава уряду.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що В.ТИХОНОВ і Ю.ХІВРИЧ роботі в уряді «віддавали всі свої сили», але зараз необхідні інші підходи, потрібна енергія, досвід. «Я б не хотів зараз кидати камінь у їхній город», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами звільнив В.ТИХОНОВА з посади віце-прем`єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства й Ю.ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.