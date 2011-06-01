БЮТ: Генпрокуратура експлуатує абсолютно безправних суддів

Генеральна прокуратура намагається зняти з себе відповідальність за «масштабні та зухвалі політичні репресії в Україні» і перекласти всю відповідальність на суддів.

Про це заявила заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр юстиції опозиційного уряду Олена ШУСТІК, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Суд в Україні існує лише фактично, бо судову владу знищила так звана судова реформа», - сказала вона.

О.ШУСТІК наголосила, що суди сьогодні працюють в ручному режимі і повністю залежні від влади.

«Вища рада юстиції, яка в більшості складається з представників діючої влади, всупереч Конституції, призначає потрібних людей на адміністративні посади. Вже змінили 139 керівників судів. Ротація кадрів традиційно проходить зі Сходу на Захід без врахування спеціалізації, інстанційності судів. Це схоже на призначення наглядачів над суддями», - зазначила вона.

На її думку, показові звільнення 19 суддів всіх рівнів – від районного до Верховного Суду за порушення присяги - остаточно позбавили суддів незалежності.

«Змінений більшістю всупереч Конституції закон став вдалою інструкцією з захоплення судової влади, а судді – інструментом для втілення політичних задумів. Режим беззаконня та вседозволеності в Україні легалізується рішеннями судів, винесених іменем України. Судову владу поставили на коліна та знищили як незалежну гілку влади з єдиною метою – руками суддів знищувати політичних опонентів», - підкреслила О.ШУСТІК.

Найкрасномовніший приклад цього, зазначила вона, – спроба арешту лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

«Прокуратура підстрахувала себе рішенням Печерського суду. І якби не посли європейських країн – невідомо, як могло скластися», - зазначила вона.

Народний депутат також додала, що Генпрокуратура звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нібито зловживанні правом на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

«Під конкретну ситуацію більшість прийняла закон, яким знову ж таки через суд можна встановити строки ознайомлення зі справою. Проте коли прокуратура зловживає правом, фальсифікує справи, не бере до уваги висновки міжнародних незалежних аудиторів, висновки нею ж замовлених експертиз, то ніяких заходів не вживається. Сам генеральний прокурор, ігноруючи закон, не відповідає на офіційні звернення лідера «Батьківщини». Це і є справжнє зловживання правом», - резюмувала О.ШУСТІК.