Від влади вимагають працевлаштувати звільнених металургів

Влада має працевлаштувати звільнених робітників підприємств гірничо-металургійного комплексу, заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи масові звільнення робітників на Запорізькому заводі феросплавів, Запорізькому алюмінієвому комбінаті та інших промислових підприємствах гірничо-металургійного комплексу у Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, влада передусім має захистити інтереси людей праці.

«Те, що тисячі людей опинилися на вулиці, є результатом недалекоглядної політики влади, внаслідок якої діяльність цих підприємств стала збитковою. Тому уряд зобов’язаний забезпечити працевлаштування та належні соціальні гарантії для звільнених робітників», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що рішення про підвищення тарифів на електроенергію для підприємств ГМК мали бути проаналізовані на предмет того, як це вплине на соціально-економічну ситуацію в регіоні, адже від ефективності роботи цих промислових гігантів залежить забезпечення робочими місцями 60 тисяч осіб, які працюють у ГМК Запорізької області, а також добробут їхніх сімей – понад 200 тисяч осіб.

«Проблема збитковості підприємств ГМК не може бути вирішена через штучне зниження тарифів на електроенергію, бо це означає – дотації за рахунок держбюджету. Потрібно проводити оновлення виробничих фондів підприємств, що дозволить скоротити енерговитрати, не зменшуючи обсяги виробництва», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Завдання уряду - забезпечити належні стимули, для того щоб власники провели необхідну модернізацію своїх підприємств. Тільки це дасть можливість підвищити конкурентоздатність їхньої продукції та на перспективу покращити соціальні гарантії для найманих робітників. Влада повинна перейти до реальних дій для зменшення енерговитратності виробництва. І для цього в уряду і Президента є достатньо важелів», - переконаний голова політради «Нашої України».