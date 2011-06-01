Завтра Тимошенко знову йде до Генпрокуратури

Завтра, 2 червня, о 10:00 лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прибуде до Генпрокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», Ю.ТИМОШЕНКО прибуде до Головного управління Генеральної прокуратури України з розслідування особливо важливих справ за адресою вул. Борисоглібська, 18/17.

Як відомо, стосовно екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО Генпрокуратура порушила кілька кримінальних справ. Представники опозиції вважають їх сфабрикованими, а дії відомства – політичними репресіями.