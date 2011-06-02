Тимошенко: Янукович вважає, що репресіями утримає владу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що політичні репресії проти представників опозиції використовуються командою президента України Віктора ЯНУКОВИЧА як один із інструментів утримання влади.

Як повідомляє офіційний сайт лідера "Батьківщини", про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді.

"Ми сьогодні хочемо заявити про те, що політичний розвал, соціальний розвал, економічний розвал, який завдяки діючій владі сьогодні охопив країну, вимушує Президента і його оточення застосовувати дуже сильні інструменти, які, на їх погляд, дозволять їм зберігати владу. Це політичні репресії, маніпуляції правосуддям, приватизація силових структур", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні наша політична команда заявляє, що в Україні не просто з`явилися політв’язні, не просто з`явилися політичні репресії, а це стало головним інструментом влади для утримання на посадах, незважаючи на те, що люди в країні вже цю владу не хочуть", - додала вона.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА відмовився від звіту у Верховній Раді щодо порушеної проти неї кримінальної справи, щоб зняти з себе відповідальність за сфальшовані обвинувачення.

"ПШОНКА сьогодні до Верховної Ради не прийшов по одній простій причині: він знає, що всі справи політичні сфальшовані, замовні, і він не хоче брати публічну відповідальність за цей фальсифікат. Він не хоче сьогодні брати цю відповідальність, тому що знає, що вже через короткий час він буде відповідати за кожну нечесно порушену справу", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, стосовно екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО Генпрокуратура порушила кілька кримінальних справ. Представники опозиції вважають їх сфабрикованими, а дії відомства – політичними репресіями.

Фракція "БЮТ-Батьківщина" у ВР наполягає, щоб у парламенті з інформацією щодо кримінальних справ, порушених проти екс-прем’єр-міністра, виступив генеральний прокурор В.ПШОНКА.

Однак з інформацією щодо згаданих справ у парламенті виступав не сам генпрокурор, а перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН. Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" на знак протесту проти цього залишили сесійну залу Верховної Ради.