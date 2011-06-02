Чи схвалюєте ви діяльність Азарова і уряду? (опитування)

Більшість громадян України у цілому не схвалюють діяльність прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та уряду в цілому.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 20 –25 травня 2011 року.

Згідно з переданими УНІАН результатами дослідження, 71,6% в цілому не схвалює діяльність Миколи АЗАРОВА на посаді прем’єр-міністра України. Схвалюють його діяльність 18,9% опитаних, а 9,5% не змогли визначитись.

Діяльність М.АЗАРОВА на посаді прем’єра не схвалює більшість населення всіх регіонів. Зокрема:

- у Західному регіоні схвалюють його діяльність 10,3% опитаних (не схвалюють - 82,1%; не змогли визначитись - 7,6%);

- у Центральному регіоні схвалюють діяльність М.АЗАРОВА 14,5% (не схвалюють - 76,5%; не змогли визначитись - 9%);

- у Південному регіоні схвалюють діяльність прем’єр-міністра 22,4% (не схвалюють - 64,7%; не змогли визначитись - 12,9%);

- у Східному регіоні схвалюють діяльність М.АЗАРОВА 29,4% (не схвалюють - 62,6%; не змогли визначитись 8%).

Після травня 2010 року оцінки діяльності М.АЗАРОВА на посаді прем’єр-міністра України погіршувались. У травні 2011 року порівняно з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює діяльність М.АЗАРОВА, зменшилась на 35% (з 53,9% до 18,9%). Відповідно кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 41,8% (з 29,8% до 71,6%).

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Крім того, три чверті громадян (74,2%) у цілому не схвалюють діяльність уряду України. Схвалюють діяльність уряду 17,3% опитаних. Не змогли визначитись 8,5%.

Переважна більшість населення в усіх регіонах країни не схвалює діяльність уряду України. Зокрема:

- у Західному регіоні схвалюють його діяльність 6,8% опитаних (не схвалюють - 86,7%; не змогли визначитись - 6,5%);

- у Центральному регіоні схвалюють діяльність уряду 15,9% (не схвалюють - 74,6%; не змогли визначитись - 9,5%);

- у Південному регіоні схвалюють діяльність уряду 18,3% (не схвалюють - 70,7%; не змогли визначитись - 11%);

- у Східному регіоні схвалюють діяльність уряду 28,6% (не схвалюють - 65,3%; не змогли визначитись - 6,1%).

Після травня 2010 року оцінки діяльності уряду України погіршувались. Упродовж року – у травні 2011 року порівняно з травнем 2010 року – кількість тих, хто схвалює діяльність уряду зменшилась на 35% (з 52,3% до 17,3%), а кількість тих, хто не схвалює діяльність уряду, зросла на 41,9% (з 32,3% до 74,2%).

*** За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.

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