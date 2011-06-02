Янукович їде в Крим

2-3 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє пресс-служба Президента, планується, що сьогодні він візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого Ялтинського міського пологового будинку.

Також заплановано участь В.ЯНУКОВИЧА в урочистостях з нагоди відкриття етапу Inter Continental Rally Challenge Prime Yalta Rally 2011.

3 червня у Ялті під головуванням Президента відбудеться засідання Ради регіонів.

Акредитацію на засідання Ради регіонів проводить регіональний відділ зв’язків зі ЗМІ Головного управління інформаційної політики Ради міністрів Криму за телефонами (0652) 27-42-15 та 54-46-63.