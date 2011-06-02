Міністром ЖКГ стане один із губернаторів?

Тулуб чотири рази був у Кабміні

Посаду віце-прем`єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в уряді, з якої напередодні звільнили Віктора Тихонова, посяде Сергій Тулуб - губернатор Черкаської області. Про це ТСН повідомило поінформоване джерело. Тулуб був чотири рази міністром. Двічі - вугільної промисловості і двічі - паливно-енергетичного комплексу. 6 квітня 2010 року Сергій Тулуб був призначений главою Черкаської обласної державної адміністрації.

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