Експерт: на Тихонові «кадротрус» в уряді не скінчиться

Уряд визначиться з кандидатурою на посаду віце-прем’єр-міністра регіонального розвитку і будівництва протягом тижня, заявив у середу Прем’єр-міністр Микола Азаров. Водночас в Адміністрації Президента не виключають подальших кадрових рішень. Звільнень урядовців очікують і депутати з фракції Партії регіонів.

В адміністрації Віктора Януковича не виключають кадрових змін у регіонах, про це заявив начальник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента Євген Онопрiєнко. А у фракції Партії регіонів вважають, що кадрові зміни відбуватимуться також і в Кабінеті Міністрів. Про це Радіо Свобода сказав заступник голови фракції Вадим Колесніченко.

«Чиновники, які не відповідають вимогам Президента, будуть звільнюватися. Кожен фахівець на своїй ділянці відпрацьовує ті завдання які є, але не з такою інтенсивністю, якої вимагає Президент. Відставки будуть постійними, немає нікого, як кажуть, недоторканих», – заявив депутат.

Називати конкретні прізвища міністрів, які можуть бути звільнені найближчим часом, зарано, зауважив Вадим Колесніченко. Натомість, політолог Володмир Фесенко в коментарі для Радіо Свобода зауважив, що з вуст Віктора Януковича звучало багато критики на адресу міністра оборони Михайла Єжеля, і це не випадково.

«На Тихонові «кадротрус» в уряді не скінчиться. Є декілька міністрів, до яких зауваження виникають періодично. Наприклад, Міністерство оборони. Про Єжеля говорять ще з минулого року і ризик для нього існує. Була критика і на адресу міністра фінансів Ярошенка», – зазначив Фесенко.

Президент звільненнями міністрів намагається «випустити пар», тобто зменшити протестні настрої серед населення, каже політолог Вадим Карасьов.

«Якщо будуть проблеми з бюджетом, може постраждати міністр фінансів. Якщо будуть проблеми з невдоволенням вчителів та викладачів вишів від реформи Табачника, можливо, дійде черга і до Табачника. Месидж Президента Януковича такий: кожен чиновник, кожен міністр має боятися, що у будь-який момент він може бути звільнений», – наголосив експерт.

Віце-Прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктора Тихонова звільнено з посади указом Президента від 1 червня. Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Тихонову запропонують нову роботу.