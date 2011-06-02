Тимошенко хоче негайно почути відповідь від Пшонки

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО хоче сьогодні отримати відповідь генерального прокурора Віктора ПШОНКИ на скаргу щодо законності порушення проти неї кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам біля Генпрокуратури.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що 26 і 27 травня направила В.ПШОНЦІ скарги з вимогою перевірити законність порушення проти неї кримінальних справ.

«Ми вважаємо, що справи грубо підроблені, сфальшовані, і хочемо знати: генпрокурор ПШОНКА знає це чи не знає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це важлива дія, яка буде свідчити про те, чи генеральний прокурор теж задіяний у злочині, чи він просто ні про що не знає.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що, відповідно до законодавства, генеральний прокурор має надати відповідь на таку скаргу протягом трьох днів.

Як нагадала Ю.ТИМОШЕНКО, раніше вона вже зверталася до слідчого з проханням надати їй дозвіл на візит до Брюсселя для зустрічей з лідерами Європейського Союзу і сьогодні хотіла би отримати відповідь і на це своє прохання.

Крім цього, лідер «Батьківщини» сказала, що має намір просити дозволу слідчого на поїздку до Львівської області для зустрічі з громадянами.