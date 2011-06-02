В УНІАН майстер–клас «Ефективні інструменти мотивації співробітників»

У четвер, 2 червня, в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам!» відбудеться майстер–клас Олени ЛАМАНОВОЇ «Ефективні інструменти мотивації співробітників компанії і підрозділу для керівника».

Майстер-клас розрахований на керівників-початківців, майбутніх керівників, керівників з досвідом, а також власників малого бізнесу.

Програма майстер-класу:

Що таке мотивація, а що таке стимулювання? Істинна правда про те, де «живе» мотивація, і чому служить стимулювання.

Для чого керівникові потрібні мотивовані співробітники?

Що мотивує людей? Думка І.К. Адізеса про мотивуючі чинники як один із варіантів підходу до питань мотивації.

Що мотивує вас? Приходьте – розберемося!

За допомогою чого можна підтримати позитивну мотивацію ваших підлеглих (існуючих або майбутніх)?

Мотивація і стимулювання у сім'ї. Обговоримо і це, тому що це важливо!

Час проведення – 2 червня, четвер. Початок о 18.30. Тривалість – 3 години.

Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут:http://seminars.unian.net/ukr/detail/45

Реєстрація на майстер-клас: (044) 279-33-53, vika@unian.net (Вікторія).

*** Олена ЛАМАНОВА – фахівець з управління людьми у комерційних і некомерційних організаціях, сертифікований коуч, бізнес–тренер, засновник і директор компанії «Трилліум™» / м. Київ , автор і керівник проектів: «Школа Лінійного Керівника» і «Школа Сімейного Бізнесу». Досвід роботи у сфері навчання і розвитку: з 1992 року (18 років).

Пропонований майстер-клас є фрагментом курсу навчання «Школа Лінійного Керівника». У травні – червні курс навчання «Школа Лінійного Керівника» пройде в повному обсязі у формі окремих майстер-класів, які доповнюють один одного, на базі УНІАН.