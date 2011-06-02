Слідчий не пустив Тимошенко до Брюсселя

Слідчий Генеральної прокуратури відмовив лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у дозволі на поїздку до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після виходу з приміщення Генпрокуратури.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні вона запитала у слідчого, якою є відповідь на її прохання надати дозвіл на поїздку до Брюсселя, на що слідчий сказав, що такий дозвіл їй не дали.

Лідер «Батьківщини» зауважила, що планує через декілька днів ще раз направити подібне прохання на розгляд слідчому.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні звернулася до слідчого з проханням надати їй дозвіл на поїздку до Львівської області. За її словами, відповідно до закону, вона очікує відповідь на цей запит протягом трьох днів.