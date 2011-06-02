У Януковича обіцяють знайти ще 150 мільйонів на Чорнобильські проекти

Сума зібраних коштів на Чорнобильські проекти може зрости до 700 млн. євро. Про це заявив радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АП, за словами А.ГОНЧАРУКА, "українська сторона продовжує докладати наполегливих зусиль, спрямованих на віднайдення фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Чорнобильських проектів у повному обсязі". Так, уже після проведення у Києві 19 квітня цього року конференції зі збору коштів на вищезгадані цілі, яка, за словами А.ГОНЧАРУКА, надала потужного імпульсу у вирішенні вказаного питання, низка країн зголосилися додатково долучитися до фінансування Чорнобильських проектів. Це, зокрема, Саудівська Аравія та Канада (сума внесків – 14 та 21 млн. євро відповідно). Крім того, голова Ради міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ під час саміту "Великої вісімки", що проходив 26-27 травня у французькому м. Довіль, оголосив про рішення його країни внести до Чорнобильського фонду "Укриття" 26 млн. євро.

Таким чином, відзначив радник Президента України, загальна сума внесків, задекларованих міжнародним співтовариством на фінансування Чорнобильських проектів, на сьогодні вже сягає 610 млн. євро. (Як повідомляв УНІАН, загальна сума внесків, проголошених під час проведення 19 квітня ц.р. Конференції зі збору коштів на фінансування Чорнобильських проектів, становила 550 млн. євро.).

А.ГОНЧАРУК допускає зростання у найближчій перспективі обсягу зібраних коштів до 700 млн. євро. У цьому зв’язку він повідомив про очікування збільшення відповідних внесків з боку деяких міжнародних партнерів України, зокрема європейських інституцій.