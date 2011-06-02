Експерт каже, що пенсійна реформа забере у кожного пенсіонера 250 грн.

Проведене Кабінетом міністрів України «всенародне обговорення» пенсійної реформи виявилося фікцією, а своїм неякісним законопроектом уряд дискредитує саму ідею проведення реформ в Україні.

Про це у коментарі УНІАН заявив експерт, перший заступник міністра праці та соціальної політики у 2005-2010 роках Павло РОЗЕНКО.

«У новому варіанті законопроекту уряд не врахував жодної суттєвої пропозиції експертів, науковців, представників громадських організацій, профспілок. Кабінетом міністрів повністю проігноровані і рекомендації парламентських слухань з питання проведення в Україні пенсійної реформи, що відбулися ще 16 лютого 2011 року у Верховній Раді», - зазначив експерт.

Саме такі висновки можна зробити після детального аналізу «нового варіанту» урядового законопроекту з пенсійної реформи, який вчора було оприлюднено на сайті Верховної Ради, сказав П.РОЗЕНКО.

За його словами, «уряд залишив без змін як загальну ідеологію проведення пенсійної реформи, так і найбільш суперечливі норми законопроекту. Зокрема, у його новій редакції залишено без змін наміри збільшити на 5 років пенсійний вік для жінок, збільшити на 10 років обов’язковий страховий стаж для отримання пенсії та змінено загальну формулу нарахування пенсій. Будуть також обмежені у своїх правах усі працюючі пенсіонери, військовослужбовці, науково-педагогічні працівники, чорнобильці та інші категорії наших громадян».

«Хочу нагадати, що лише збільшення страхового стажу та зміна формули нарахування пенсії призведе до зменшення пенсійних виплат кожному майбутньому пенсіонеру щонайменше на 250 гривень, що в умовах нинішньої соціально-економічної кризи сприятиме різкому зубожінню найбільш незахищених категорій наших громадян - пенсіонерів», - наголосив П.РОЗЕНКО.

«Після внесення «нового варіанту» пенсійної реформи для всіх стало очевидним - нинішній соціально-економічний блок уряду нездатен на проведення жодних реформ в соціальній сфері в інтересах українських громадян. Некомпетентність, нефаховість та небажання слухати нікого окрім себе – характерні особливості нинішнього складу Кабінету міністрів», - сказав експерт.

На його думку, Верховна Рада має проявити принциповість при визначенні подальшої долі пенсійної реформи.

«Очевидно, що ухвалювати рішення про повернення зареєстрованого законопроекту до Кабінету міністрів немає жодного сенсу. Саме тому єдиним варіантом у цій ситуації є визнання урядового законопроекту неприйнятним та відхилення його з одночасним зверненням до Президента України щодо персональної відповідальності членів Кабінету міністрів за фактичне блокування проведення реформи в соціальній сфері протягом останніх 15 місяців», - резюмував П.РОЗЕНКО.