Новий закон про вибори ВР потрібний Януковичу, щоб узурпувати владу?

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що завдяки новому закону про парламентські вибори Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів хочуть остаточно узурпувати владу.

Про це З.ШКІРЯК заявив у коментарі стосовно розробленого Робочою групою при Президентові України під головуванням міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА законопроекту про вибори народних депутатів, повідомляє прес-служба політика.

«Очевидно, що запропонований ЛАВРИНОВИЧЕМ законопроект придуманий з однією метою - остаточно узурпувати владу на догоду нинішньому Президентові ЯНУКОВИЧУ, а також Партії регіонів», - переконаний З.ШКІРЯК.

За словами лідера «Нового Києва», не потрібно зайвий раз аналізувати цей законопроект, оскільки його положення неприйнятні у відкритому демократичному суспільстві.

“ЯНУКОВИЧ хоче одного: завершити те, що свого часу не реалізував екс-Президент України Леонід КУЧМА. Завести у ВР корупційних депутатів, що купують мажоритарні округи і місця в списках партій, «дозволених» АП для проходження до майбутнього парламенту. Далі скупити або «нагнути» до конституційної більшості обраних депутатів і реалізувати сценарій обрання Президента в парламенті. Гадаю, що він хоче сидіти «на троні» вічно», - заявив З.ШКІРЯК.

Він наголосив, що сьогодні опозиція і весь український народ мають зрозуміти, що чекати виборів 2012 року не можна. “Це будуть вибори без вибору, це очевидно. Влада не дасть можливості зайти до майбутнього парламенту реальній опозиції. У мажоритарних округах неугодних кандидатів будуть знімати в судах, які вже давно куплені і підконтрольні ЯНУКОВИЧУ. Списки будуть чітко прораховані, у ВР увійде рівно стільки, скільки вони дозволять”, - вважає З.ШКІРЯК.

На його переконання, більшість виборчих комісій також працюватимуть на «регіоналів». “А частину представників опозиції «пустять» в Раду для декорації”, - додав З.ШКІРЯК.

“Єдиний можливий варіант проведення виборів 2012 року - це розуміння того, що результат можна буде захистити, всенародно вийшовши на вулицю, як у 2004-му. Але саме такої впевненості сьогодні, на жаль, немає» - сказав лідер «Нового Києва».

З.ШКІРЯК упевнений, що єдино правильним шляхом має бути курс на негайний розпуск нинішньої, «кишенькової» Верховної Ради, яка приймає антинародні рішення і закони. За його словами, нинішній парламент повністю дискредитований в очах народу, тим більше, згідно з чинною Конституцією, він є нелегітимним.

«Якщо в лавах парламентської опозиції є розуміння цього, тоді потрібно всім разом об`єднати людей і вимагати від ЯНУКОВИЧА розігнати ВР. Призначити чергові вибори, за чинним законом. А якщо він цього не зробить - боротися за його відставку. Все інше – демагогія”, - наголосив політик.

Голова СХП вважає, що це хороший «лакмусовий папірець» на реальну опозиційність діючій владі. “Якщо є бажання просто зберегти мандат народного депутата ще на півтора року, це одне. Але тоді це означає, що майбутнє країни тобі байдуже. Зараз у нас один шлях: об`єднатися і створити «Народний штаб опору режиму», результатом якого має стати осінній наступ і повалення діючої влади. Інші варіанти тільки заважають консолідації здорових сил і ведуть в нікуди», - переконаний З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня ц.р. на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено «технічний» проект Закону України «Про вибори народних депутатів України», який було доопрацьовано за підсумками проведених обговорень.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що наразі доопрацьований проект закону перекладається англійською мовою, після чого буде переданий на експертизу до Венеціанської комісії та провідної установи у галузі виборчого права - Міжнародної фундації виборчих систем (США). Одночасно законопроект буде винесений для широкого громадського обговорення.