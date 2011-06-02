У ПР розповіли, хто і як умовляв віце-прем'єра піти

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Віктор ТИХОНОВ написав заяву про звільнення з посади віце-прем`єр-міністра за власним бажанням на підставі домовленостей з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні журналістам у парламенті.

“Це питання не в компетенції фракції. Він знаходиться у компетенції Президента і прем`єр-міністра. Наскільки я знаю, домовленість між прем`єр-міністром і Віктором Миколайовичем (ТИХОНОВИМ) була особистою з цього питання. Тут не немає ніяких сенсацій, а є домовленість керівників, після якої Віктор Миколайович написав заяву. Він не звільнений, він пішов за заявою з посади», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, на даний час обговорюється декілька кандидатур на посаду віце-прем`єр-міністра. «Я не можу їх озвучити, тому що з моїх вуст це прозвучало б передчасно», - додав він.

О.ЄФРЕМОВ також повідомив, що В.ТИХОНОВ продовжить працювати в команді діючої влади.

“Йому буде зроблена відповідна пропозиція. Я думаю, що він без роботи не залишиться, він член нашої команди, він прекрасна людина, і я думаю, що він залишиться у команді і далі, і у нього буде все гаразд», - зазначив лідер фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив В.ТИХОНОВА з посади віце-прем`єра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.