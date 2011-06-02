Проект денонсації Харківських угод пройшов перше «сито» у ВР

Комітет Верховної Ради у закордонних справах на останньому засіданні одноголосно підтримав законопроект народного депутата, заступника голови політради партії «Наша Україна» Андрія ПАРУБІЯ з приводу денонсації угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

На думку А.ПАРУБІЯ, це - важливий крок, адже комітет, згідно з Регламентом ВР, є головною ланкою у розгляді законопроекту. «Фактично його рішення є визначальним для подальшого розгляду законопроекту в парламенті», - сказав депутат.

Він нагадав, що коли приймалися Харківські угоди, Комітет ВР у закордонних справах та Комітет ВР з питань європейської інтеграції виступили проти ратифікації цих документів.

«Рішення профільного комітету стане приводом для того, щоб законопроект про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією потрапив до порядку денного парламенту вже найближчим часом. Такий крок дасть можливість ще раз проаналізувати наслідки Харківських угод і переконати депутатів своїм голосуванням денонсувати ці угоди, адже вони діють всупереч національним інтересам України», - зазначив А.ПАРУБІЙ.

Як відомо, 24 березня А.ПАРУБІЙ зареєстрував у парламенті проект закону про денонсацію угоди між Україною та Росією з питань перебування ЧФ РФ на території України.