Тігіпко визнав, що в ПК - «явне надмірне податкове навантаження»

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО піддав критиці недоліки нового Податкового кодексу за підсумками його дії за 5 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на міжнародній конференції, він, зокрема, зазначив, що проблемними питаннями оподаткування залишаються цінні папери і хеджування. «Ми цілі блоки дуже погано прописали. Тільки узяти те, що стосується цінних паперів, у нас практично тотально закони лежать, і ми не рухаємося. Ми не врегулювали операції з хеджування», - сказав С.ТІГІПКО.

Також віце-прем`єр вважає, що Податковий кодекс (ПК) повинен містити норму про оподаткування нерухомості, пункт т.з. податку на розкіш.

За словами С.ТІГІПКА, часто у різних регіонах через відсутність єдиної бази роз`яснень по-різному трактуються норми ПК.

Віце-прем`єр-міністр відзначає, окрім іншого, нестабільність податкового законодавства України: «Ми прийняли ПК, а вже через місяць більшість його норм почали діяти. Практично бізнес не одержав часу на адаптацію своїх підприємств».

Неефективним вважає С.ТІГІПКО ПК у плані інвестиційних операцій: «Неефективність податкової системи у плані несприятливого і, багато в чому, дискримінаційного регулювання інвестиційних операцій – подвійне оподаткування доходів від спільної діяльності, включення у дохід оподаткування безпроцентних поворотних позик, нечіткі правила оподаткування операцій з об`єктами права інтелектуальної власності...»

Також «явне надмірне податкове навантаження на фізичних осіб з низьким і середнім рівнем доходів», - вважає С.ТІГІПКО.

Крім того, він відзначив корупцію і неефективну судову систему як частини проблемних питань податкового законодавства. Також на сьогодні проблеми існують у сфері надання пільг підприємствам, які, на думку С.ТІГИПКА, в Україні носять хаотичний характер.

У питанні ефективності дій податківців віце-прем`єр-міністр відзначає їх низький рівень юридичної кваліфікації.