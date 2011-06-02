Звільнений глава Севастопольської МДА думає, що постраждав через рейтинг

Колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив його через низький рейтинг підтримки в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, об сам В.САРАТОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

«Я спілкувався з Миколою Яновичем (прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ - УНІАН), він сказав: «У вас досить низький рейтинг підтримки у севастопольців», - повідомив В.САРАТОВ.

При цьому він додав, що згодний з рішенням глави держави. «Це політика, Президент сам має право вирішувати, хто повинен працювати, це рішення Президента. Жодної образи тут взагалі немає», - сказав екс-губернатор.

Він визнав, що рішення про підвищення в Севастополі комунальних тарифів дуже знизило його рейтинг. «Підвищення (комунальних) тарифів утричі, звичайно, завдало дуже серйозного політичного збитку моїй діяльності. Але я вам докладаю: у нас найнижчий (вже після торішнього підвищення) рівень тарифів на тепло, 26-те місце в Україні, у нас найнижчі тарифи», - сказав В.САРАТОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи піде у відставку команда, яка працювала разом з ним, В.САРАТОВ висловив сподівання, що вона залишиться. «Ми сформували досить серйозну команду, і команду, головне, севастопольську. Всіх знають, абсолютно ж усіх знають», - сказав він.

За словами В.САРАТОВА, він не знає, хто працюватиме головою адміністрації, але дуже хотів би, щоб команда залишилася. «Це настільки складний механізм формування команди… я розраховую, що начальники управлінь, заступники залишаться працювати», - додав колишній голова Севастопольської МДА.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив В.САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.