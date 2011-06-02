Звільнений глава Севастопольської МДА думає, що постраждав через рейтинг
Саратову сказав сам Азаров
Колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив його через низький рейтинг підтримки в регіоні.
Як передає кореспондент УНІАН, об сам В.САРАТОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Севастополі.
«Я спілкувався з Миколою Яновичем (прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ - УНІАН), він сказав: «У вас досить низький рейтинг підтримки у севастопольців», - повідомив В.САРАТОВ.
При цьому він додав, що згодний з рішенням глави держави. «Це політика, Президент сам має право вирішувати, хто повинен працювати, це рішення Президента. Жодної образи тут взагалі немає», - сказав екс-губернатор.
Він визнав, що рішення про підвищення в Севастополі комунальних тарифів дуже знизило його рейтинг. «Підвищення (комунальних) тарифів утричі, звичайно, завдало дуже серйозного політичного збитку моїй діяльності. Але я вам докладаю: у нас найнижчий (вже після торішнього підвищення) рівень тарифів на тепло, 26-те місце в Україні, у нас найнижчі тарифи», - сказав В.САРАТОВ.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи піде у відставку команда, яка працювала разом з ним, В.САРАТОВ висловив сподівання, що вона залишиться. «Ми сформували досить серйозну команду, і команду, головне, севастопольську. Всіх знають, абсолютно ж усіх знають», - сказав він.
За словами В.САРАТОВА, він не знає, хто працюватиме головою адміністрації, але дуже хотів би, щоб команда залишилася. «Це настільки складний механізм формування команди… я розраховую, що начальники управлінь, заступники залишаться працювати», - додав колишній голова Севастопольської МДА.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив В.САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.