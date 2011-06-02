Москаль пропонує Могильову сісти разом із Луценком

Перший заступник голови парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з депутатським зверненням, у якому просить вжити заходів прокурорського реагування щодо міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА, який використовує співробітників міліції для обслуговування світських вечірок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Г.МОСКАЛЯ.

"Минулої суботи у Києві на "Алеї зірок" у Пасажі відбулася ганебна для української міліції подія - керівництво МВС організовувало почесну варту з одягнених у парадну форму міліціонерів, які обслуговували урочистості з "увічнення імен" Таісії ПОВАЛІЙ та Ігоря КРУТОГО, - йдеться у зверненні Г.МОСКАЛЯ.

Він наголошує, що, за повідомленнями ЗМІ, "після відкриття зірок, закладених біля фонтана просто біля входу у Пасаж, гості вирушили обмивати подію. Банкетні столи розташували у наметі, встановленому просто посеред Хрещатика". "Цей банкет також, замість того, щоб ловити бандитів, охороняла почесна варта з міліціонерів", - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Він нагадав, що серед завдань працівників органів внутрішніх справ, виписаних у Законі "Про міліцію", немає норми, що дозволяла б залучати міліціонерів для почесної охорони банкетів "співачок, композиторів, баянистів та інших світських левів та левиць".

"Якщо Юрій ЛУЦЕНКО зараз сидить за організацію святкування Дня міліції, то А.МОГИЛЬОВ має негайно сісти разом з ним. Думаю, їм буде про що поговорити", - віздначив Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у Києві до Дня столиці на Алеї зірок біля Пасажу увічнили імена народної артистки України Т.ПОВАЛІЙ та народного артиста Росії І.КРУТОГО.