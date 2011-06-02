Обговорюючи змішану систему виборів, регіонал 4 рази сказав «вигідно»

У Партії регіонів вважають, що запропонований Робочою групою при Президентові України законопроект про змішану систему виборів народних депутатів дасть змогу самозберегтися політичним партіям, які представлені у парламенті нинішнього скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Олег НАДОША на засіданні круглого столу у Київському інституті проблем управління ім. Горшеніна.

«Цей закон вигідний всім політичним силам, які є зараз в парламенті, насамперед, для самозбереження в політиці», - сказав він, зауваживши, що, насамперед, це стосується партії «Наша Україна», Блоку Литвина і Комуністичної партії, підтримка яких в суспільстві зменшується.

У свою чергу, народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ПОДГОРНИЙ зауважив, що у своєму виступі, що тривав кілька хвилин, О.НАДОША щонайменше чотири рази сказав слово «вигідно».

При цьому С.ПОДГОРНИЙ зауважив, що «закон повинен бути вигідний виборцю, зокрема, що його голос врахований і не буде викривлений».

За словами С.ПОДГОРНОГО, «влада, яка немає довіри виборців, немає права подавати закон про вибори себе».

Народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК зауважив, що вибори до парламенту за змішаною системою виборів не проводяться в країнах Європи та Співдружності Незалежних Держав. «Якщо ця виборча система така гарна, то чому, крім України, нею більше ніде в Європі і СНД не користуються?», - сказав депутат, додавши, що «не треба схрещувати несхрещуване».

Як повідомляв УНІАН, 27 травня ц.р. на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено «технічний» проект Закону України «Про вибори народних депутатів України», який було доопрацьовано за підсумками проведених обговорень.

Проектом закону, серед іншого, передбачено проведення виборів за змішаною системою.