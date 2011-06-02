Новий посол Польщі вручив копії вірчих грамот заступнику голови МЗС

Новопризначений посол Республіки Польща в Україні Генріх ЛІТВІН сьогодні вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України – керівнику апарату МЗС Павлу КЛІМКІНУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

У ході зустрічі сторони обговорили ключові аспекти українсько-польського стратегічного партнерства та головні напрямки двосторонньої взаємодії під час головування Польщі в Європейському Союзі у другій половині цього року.