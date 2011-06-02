Новий посол Польщі вручив копії вірчих грамот заступнику голови МЗС
16:02, 02 червня 2011Політика
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Повідомили у прес-службі міністерства
Новопризначений посол Республіки Польща в Україні Генріх ЛІТВІН сьогодні вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України – керівнику апарату МЗС Павлу КЛІМКІНУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.
У ході зустрічі сторони обговорили ключові аспекти українсько-польського стратегічного партнерства та головні напрямки двосторонньої взаємодії під час головування Польщі в Європейському Союзі у другій половині цього року.
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