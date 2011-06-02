Слідчий запевняє, що їхати до Брюсселя Тимошенко не забороняв

Слідчий Генеральної прокуратури України Олександр НЕЧВОГЛОД спростовує заяву лідера партії «Баитьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО про те, що він нібито відмов їй у наданні дозволу на поїздку до Брюсселя.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Генеральної прокуратури заяві слідчого.

«Сьогодні, 2 червня 2011 року, Юлія ТИМОШЕНКО в черговий раз повідомила засобам масової інформації та суспільству неправдиву інформацію про те, що мною, слідчим у справі Олександром НЕЧВОГЛОДОМ, відмовлено їй у відвідуванні Брюсселю у період з 22 по 25 червня цього року», - нагадується у заяві.

«Відповідально заявляю, що Ю.ТИМОШЕНКО повідомлено, що питання про надання їй дозволу буде вирішено відповідно до вимог діючого законодавства напередодні виїзду», - наголосив слідчий.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ обрала стосовно Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд як запобіжний захід на час розслідування порушених проти неї кримінальних справ.

*** Саміт ЄНП відбудеться 23 червня у Брюсселі.