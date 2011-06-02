У Могильова розвели руками: картки нардепів штампують без обмежень?

МВС відмовило у порушенні кримінальної справи за фактом фальсифікації голосування у Верховній Раді з незаконним використанням картки Володимира Ар`єва.

Про це депутат написав у своєму "Facebook".

"За інформацією управління комп`ютеризованих систем Апарату Верховної Ради, ідентифікувати, яка картка була активована під час голосування, неможливо", - заявили в МВС.

"Фактів несанкціонованого втручання в роботу системи голосування "Рада-3" працівниками управління комп`ютеризованих систем Апарату Верховної ради, не виявлено", - зазначено у відповіді на запит.

В міліції також вказали, що в регламенті ВР не міститься положень про порядок використання електронних карток для голосування

"Обмеження щодо виготовлення карток відсутні, також не визначено механізмів регулювання порядку їх виготовлення, видачі народним депутатам тощо, що у свою чергу створює можливість усупереч вимогам законів України передавати картки для голосування іншим народним депутатам", - зазначили в міліції.

За словами Ар`єва, йому залишається після цього лише звертатися в суд.

Карткою Ар`єва проголосували за зміни в Конституцію, коли він сам із карткою був у США.

Українська правда